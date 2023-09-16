Колесо легкомоторного самолета лопнуло при взлете в Петербурге

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 21 0

Частный самолет не смог вылететь из Пулково из-за лопнувшего колеса

Колесо легкомоторного самолета лопнуло при взлете в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Несмотря на ЧП обошлось без пострадавших.

В петербургском аэропорту Пулково у легкомоторного самолета Cessna лопнуло колесо при взлете. Об этом сообщил источник 5-tv.ru сегодня, 16 сентября.

В пресс-службе воздушной гавани 5-tv.ru уточнили, что по технической причине частный самолет Cessna, готовившийся к вылету из Пулково, вернулся в аэропорт. В настоящий момент борт буксируют к месту стоянки. При этом отмечается, что Пулково сейчас работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Архангельской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Основная версия крушения — чрезмерное снижение вертолета над озером. Пилот не справился с управлением и машина задела воду.

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