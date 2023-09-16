Станислав Любшин вышел на связь после срочной госпитализации: все непросто?

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 153 0

Народный артист Любшин вышел на связь после госпитализации

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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О выписке говорить пока все же преждевременно.

Несколько дней назад 90-летний народный артист РСФСР был доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на нарушение кровообращения головного мозга. Спустя двое суток актера и режиссера перевели в обычную палату: уже тогда фанаты сочли это добрым знаком.

Теперь эксклюзивно для 5-tv.ru постановщик раскрыл, как себя чувствует. О выписке речи пока не идет, но сам артист медленно, но верно идет на поправку.

«У меня процедуры тут сейчас. Я хорошо чувствую себя, спасибо», — емко высказался он.

Станислав Любшин — старейший актер МХТ им. Чехова. В культурном учреждении он соужит с 1981 года. Среди его ролей — разведчик Александр Белов в «Щит и меч», Иван в «Печки-лавочки», дядя Вова в «Кин-дза-дза!», граф Петр Толстой в «Царевиче Алексее» и еще десятки известных киновоплощений.

Первую роль в кино Станислав Любшин сыграл сразу после окончания Театрального училища — в картине 59-го года «Сегодня увольнения не будет». В течение следующих 5 лет актер появлялся еще в нескольких лентах.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиста Любшина госпитализировали прямо из театра.

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