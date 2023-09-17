Глава КНДР Ким Чен Ын покинул Россию на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию. Его торжественно сопроводили к бронепоезду, на котором он уехал со станции в Приморье. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

В ходе церемонии северокорейскому лидеру оркестр исполнил гимны КНДР и России. На прощание Ким Чен Ын помахал рукой провожающим, а также отдал воинское приветствие военным.

В торжественной церемонии участвовали министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.