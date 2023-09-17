Без паники: губернатор Севастополя объяснил, почему в Южной бухте идет дым

Развожаев: дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
На юго-западном побережье Крыма вечером были сбиты два беспилотника.
Черноморский флот использует аэрозольную маскировку в районе Южной бухты Севастополя, именно поэтому там идет дым. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что запах, конечно, неприятный, но дым совершенно не опасен для общества.
Все службы города находятся в состоянии боевой готовности. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотники уничтожены над полуостровом.
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