Без паники: губернатор Севастополя объяснил, почему в Южной бухте идет дым

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Развожаев: дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки

Без паники: губернатор Севастополя объяснил, почему в Южной бухте идет дым

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На юго-западном побережье Крыма вечером были сбиты два беспилотника.

Черноморский флот использует аэрозольную маскировку в районе Южной бухты Севастополя, именно поэтому там идет дым. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что запах, конечно, неприятный, но дым совершенно не опасен для общества.

Все службы города находятся в состоянии боевой готовности. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотники уничтожены над полуостровом.

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