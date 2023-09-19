Турция не нуждается в «подачках» Евросоюза

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи Евросоюза

Турция не нуждается в «подачках» Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

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Эрдоган выбирает самый независимый и выгодный для страны путь.

Турция никогда не нуждалась в поддержке Евросоюза и не видит в ней необходимости. Таким заявлением поделился президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в новом интервью для телеканала PBS.

Лидер нации подчеркнул, что страна уже несколько десятилетий ждет своей очереди на вступление в ЕС. Однако Турция никогда не зависела от этого политического блока и не нуждалась в его средствах.

Также он прокомментировал вступление Швеции в НАТО. Эрдоган готов поддержать ее кандидатуру, однако страна должна выполнить ряд условий.

«Швеция должна проявить инициативу и выполнить свои обещания. На улицах Стокгольма до сих пор свободно разгуливают террористы», — рассказал президент Турции.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган на встрече с Илоном Маском предложил ему построить в Турции новый завод Tesla. Бизнесмен подчеркнул, что страна является одним из наиболее перспективных кандидатов на строительство фабрики.

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