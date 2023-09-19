Урока не усвоил? Байден вновь выставил себя посмешищем в попытке задеть Путина

Президент США Байден снова попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором»
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
Предыдущая такая выходка серьезно ударила по имиджу демократа.
Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «диктатором». Соответствующее заявление политического лидера опубликовал пресс-пул Белого дома.
Не успели американцы забыть, как демократа в очередной раз поймали на искажении фактов, как политик вновь подлил масла в огонь, назвав коллегу из России «диктатором».
«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — приводятся слова Байдена, которые он произнес на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.
Примечательно, что Байден позволяет себе такую выходку не в первый раз. Еще в предыдущем случае Владимир Путин раскрыл аудитории глаза на коллегу, намекнув, что умение видеть в другом человеке плохое характеризует говорящего, а не объект обсуждения.
«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», — отметил тогда российский лидер.
Тем не менее на фоне вопиющей выходки Байдена Владимир Путин не опускается до его уровня и называет своего коллегу профессионалом, которого не нужно ничему учить. Образ президента США Джо Байдена, который «рисуют в прессе», не соответствует действительности, отмечает российский лидер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден едва не угодил в скандал, назвав чернокожих американцев необразованными.
Читайте также
100%
0.02 103.09
0.05
Нашли ошибку?