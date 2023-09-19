Урока не усвоил? Байден вновь выставил себя посмешищем в попытке задеть Путина

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Алина Крылова
Алина Крылова 212 0

Президент США Байден снова попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором»

Урока не усвоил? Байден вновь выставил себя посмешищем в попытке задеть Путина

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Предыдущая такая выходка серьезно ударила по имиджу демократа.

Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «диктатором». Соответствующее заявление политического лидера опубликовал пресс-пул Белого дома.

Не успели американцы забыть, как демократа в очередной раз поймали на искажении фактов, как политик вновь подлил масла в огонь, назвав коллегу из России «диктатором».

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — приводятся слова Байдена, которые он произнес на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Примечательно, что Байден позволяет себе такую выходку не в первый раз. Еще в предыдущем случае Владимир Путин раскрыл аудитории глаза на коллегу, намекнув, что умение видеть в другом человеке плохое характеризует говорящего, а не объект обсуждения.

«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», — отметил тогда российский лидер.

Тем не менее на фоне вопиющей выходки Байдена Владимир Путин не опускается до его уровня и называет своего коллегу профессионалом, которого не нужно ничему учить. Образ президента США Джо Байдена, который «рисуют в прессе», не соответствует действительности, отмечает российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден едва не угодил в скандал, назвав чернокожих американцев необразованными.

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