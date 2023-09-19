Честная собственность: Франция не будет запрещать въезд авто россиян на территорию страны

В стране посчитали нововведения нецелесообразными.

Франция не планирует вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вслед за Финляндией и Польшей. Об этом в беседе с «Известиями» заявили в посольстве страны.

В начале сентября в Евросоюзе заявили о желании ограничить перемещение россиян на авто и с гаджетами в карманах. Планировалось, что въезд на машинах с российскими номерами и присутствие гаджетов может быть расценено как незаконный импорт. Впоследствии от таких мер во Франции решили отказаться.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — отметили во французском диппредставительстве.

В министерстве подчеркнули, что Париж не станет действовать по примеру Прибалтики, Польши, ФРГ и Финляндии, объявивших о введении ограничений. Власти этих стран сослались на новые рекомендации Еврокомиссии, допускающие изъятие личного имущества россиян. Во Франции же такой вариант сочли за нарушение права на владение частной собственностью.

В ответ в РФ предложили закрыть границу с теми европейскими странами, которые запретили въезжать на свою территорию российским автомобилям. Такая мера должна была стать своеобразным ответом для оппонентов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Евросоюз ввел запрет на ввоз личных вещей и авто.