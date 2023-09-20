«Скучаю по семье»: Лолита сделала трогательное признание

В Болгарии проживают самые близкие люди певицы.

У певицы Лолиты завершился отпуск, который она провела с мамой и дочкой в Болгарии. О том, как прошло расставание с близкими людьми, рассказал портал dni.ru.

Артистка с трудом скрывала бушующие эмоции от зоркой толпы поклонников. Но прощание все же состоялось. Певица посвятила пост этому событию в своем блоге в соцсетях.

«Все, завтра домой и на работу. Я скучаю по семье, они по мне. Не снимаю прощания с близкими принципиально, пусть лента выглядит беззаботно. Обнимаю всех на этой странице», — подписала Милявская видео, на котором запечатлела заключительную прогулку со своей собакой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита поделилась редким семейным видео с моложавой мамой.