Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»*

Мосгорсуд вынес решение по статусу молодежной организации «Новое величие»*. Согласно решению суда, организация признана экстремистской.

Ряд членов этого движения ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Стоит добавить, движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. По данным следствия, основной целью организации являлся государственный переворот и захват власти в России.

По заявлению президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в 2019-м, целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.