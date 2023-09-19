Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»*
Об антиконституционных действиях организации высказывался лично президент РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze
Мосгорсуд вынес решение по статусу молодежной организации «Новое величие»*. Согласно решению суда, организация признана экстремистской.
Ряд членов этого движения ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности.
Стоит добавить, движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. По данным следствия, основной целью организации являлся государственный переворот и захват власти в России.
По заявлению президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в 2019-м, целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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