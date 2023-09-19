Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
За минувшие сутки в регионе было перехвачено также 16 реактивных снарядов в том числе западного производства.
Фото: © РИА Новости
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в небе над Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
В военном ведомстве уточнили, что воздушное судно из арсенала ВСУ было ликвидировано в районе населенного пункта Новопокровка.
Кроме того, российским ПВО удалось перехватить 16 снарядов в регионе. Враг предпринимал безуспешные попытки атак при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган», а также HIMARS западного производства.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью.
- 19 сент
- Есть версия: почему западные СМИ раскрыли правду об ударе ВСУ по Константиновке
- 19 сент
- ВС РФ отразили все атаки в зоне СВО, уничтожено свыше 600 украинских боевиков
- 19 сент
- «Нужно как воздух»: о чем в этот раз попросит Зеленский у американских «хозяев»
- 19 сент
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью
- 19 сент
- «Понимает, что ему грозит»: зачем Владимир Зеленский приехал в США
- 19 сент
- Российские «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ при переправе через Днепр
- 19 сент
- «Киевский попрошайка»: зачем Зеленский на самом деле собрался в США
- 19 сент
- «Возрастает риск»: Европа может вступить в конфликт с Россией из-за Украины
- 19 сент
- МО РФ: ПВО сбили украинский беспилотник в небе Брянской области
- 19 сент
- В Минобороны Дании заявили о передаче Киеву еще 45 танков
Читайте также
72%
0.02 103.09
0.05
Нашли ошибку?