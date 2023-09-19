Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в небе над Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В военном ведомстве уточнили, что воздушное судно из арсенала ВСУ было ликвидировано в районе населенного пункта Новопокровка.

Кроме того, российским ПВО удалось перехватить 16 снарядов в регионе. Враг предпринимал безуспешные попытки атак при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган», а также HIMARS западного производства.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью.