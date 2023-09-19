Минфин США ввел санкции против трех компаний РФ под предлогом связей с Ираном

Американское министерство финансов ввело новые ограничений в отношении трех компаний РФ. Решение о санкциях было мотивировано тем, что они связаны с Ираном. Информация об этом следует из публикации на сайте ведомства.

В «черный список» США попали компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар», а также технический центр «Дельта-Аэро». Агентство ТАСС пишет, что все они взаимодействуют с иранской государственной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая специализируется на авиастроении.

Несколькими днями ранее, 15 сентября, Минфин США ввел санкции против 20 физлиц и десяти компаний, в том числе «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Соллерс». Представители последней в интервью корреспонденту «Известий» сообщили, что не обеспокоены введенными против них санкциями

Ранее 5-tv.ru писал, что российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Иран, чтобы провести переговоры с военным руководством страны. В оборонном ведомстве выразили настрой на укрепление военных связей двух сторон.