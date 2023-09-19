МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 13 0

Дежурные средства ПВО справились с задачей. Какие регионы были атакованы в этот раз?

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вечером 19 сентября была успешно пресечена попытка Украины атаковать двумя беспилотниками регионы Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей, уничтожив два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) — один над Орловской областью, а другой над Белгородской.

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Атака беспилотников на регионы России
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