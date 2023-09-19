МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Вечером 19 сентября была успешно пресечена попытка Украины атаковать двумя беспилотниками регионы Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей, уничтожив два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) — один над Орловской областью, а другой над Белгородской.