МО РФ: удалось успешно сбить беспилотник над Орловской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 18 0

Попытка террористического акта киевского режима пресечена.

МО РФ: удалось успешно сбить беспилотник над Орловской областью

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Орловской областью успешно сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Попытка киевского режима устроить теракт пресечена. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

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