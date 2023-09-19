МО РФ: удалось успешно сбить беспилотник над Орловской областью
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Попытка террористического акта киевского режима пресечена.
Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
Над Орловской областью успешно сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Попытка киевского режима устроить теракт пресечена. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
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