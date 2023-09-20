Как прошла поездка Путина в Ижевск: самое главное

Не остались без внимания сегодня и те, кто прямо сейчас борется с националистами в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин посетил Ижевск, который практически наравне с Тулой считается оружейной столицей нашей страны. Там выпускают те самые беспилотники, которые превращают натовские танки в груду металлолома. И теперь наше превосходство в воздухе должно стать еще более подавляющим. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Ну что, расскажете?» — спросил российский президент у генерального директора концерна «Калашников» Владимира Лепина в начале визита на предприятие.

«Конечно, расскажем», — ответил ему Лепин.

Вот только этот рассказ не для всех. Главного конструктора завода «Аэроскан» президент явно слышал прекрасно. Но на кадрах с оборонного предприятия звука либо нет совсем, либо слова заглушает шум. Все потому, что здесь делают именно эти беспилотники.

«Это разведчики. Это «Ланцет», и тот тоже «Ланцет», — отмечает Лепин.

Те самые барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые стали одной из главных угроз в зоне проведения СВО. На их счету танки, бронемашины, комплексы ЗРК. Вот свежие кадры: впервые «Ланцетом» уничтожен украинский МиГ-29. Но лучше всего, говорят, поражает американские 155-миллиметровые гаубицы М-777.

«Есть один парень, который лично „Ланцетом“ уничтожил около 30 „семерок“. И счет у него очень большой», — рассказал один из сотрудников концерна.

И количество самих «Ланцетов» выпускают достаточное. Позже, во время заседания Военно-промышленной комиссии, Путин заметил, что с момента начала СВО российской оборонке удалось серьезно нарастить объемы.

«Хочу повторить эту фразу: результаты есть. По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы, не только в целом выполнив график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличив выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники, по сравнению с прошлым годом, вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза», — подчеркнул Путин.

Нужно еще увеличить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и систем ПВО, выполнить график поставок на будущий год. Кроме того, на заседании обсудили кандидатов в генеральные конструкторы оборонных предприятий, которые должны обеспечить страну новым оружием в будущем. Место и время для этих заявлений специально подобраны: День оружейника, Ижевск, концерн «Калашников».

«На сегодняшний день все сотрудники предприятия мобилизованы полностью. У нас есть хороший задор, мы растем в объемах несколько раз, и сегодня на совещании мы говорили, что это не предел. Мы идем по многим направлениям, в первую очередь, как вы правильно заметили, это привлечение молодых специалистов, это кадры, и кадры решают все», — заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

Кажется, что этот праздник не может быть молодым, но День оружейника появился только в 2011 году, после того, как в 2010 году сам Михаил Калашников обратился к Владимиру Путину с такой просьбой. С тех пор это один из главных дней для традиционно «оружейных регионов». В Туле сегодня его отметили отчетом об улучшении ТТХ и экскурсией по «Тулаточмашу». В Ижевске провели масштабную выставку техники. А еще оружейный диктант — на знание роли оружия в истории.

Чтобы день запомнился и президенту страны, в Ижевске ему показали помещение, где проходит слаживание расчетов БПЛА.

«Включить? Давайте посмотрим? Да, пожалуйста. Миша! Включи нам», — попросил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

И Миша включил. После чего все замигало, зашумело, стало меняться направление ветра. Потом продемонстрировали прочность конструкций. И погрузили в подробности ОТК. Тут главным героем рассказа стала приемщица Галя.

«И здесь Галя уже выдает. Выдает с заполнением всех документов. Если Галя выдала, значит выдала, все», — рассказал Лепин.

Цифр, характеристик при включенном микрофоне главный конструктор не называл. Впрочем, судя по реакции Путина, они достаточные. И подобных результатов надо добиваться на всех оружейных производствах.

«При этом из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются, и здесь понятно, о чем, о каких факторах идет речь. Это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших Вооруженных Сил, появлением новых частей и соединений. Поэтому необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объемы ее ресурсного обеспечения», — добавил президент.

И все это — в закрытой части заседания, подробности которой «неоружейникам» знать не положено. Все результаты увидеть можно будет спустя время. На поле боя.