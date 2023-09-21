Сдается мне: в России узаконят посуточную аренду жилья

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В России узаконят посуточную аренду жилья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Poole; 5-tv.ru

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На каких условиях теперь можно будет снимать квартиры? Как это скажется на налоговых выплатах?

В России появится новый закон, который будет регламентировать посуточную аренду квартир. Документ, как пишут «Известия», разработали в Минстрое.

Проект, как ожидается, должен заполнить пробелы, которые появились после запрета работы хостелов в многоквартирных домах, а регулировать краткосрочную аренду квартир. В своем нынешнем виде документ вызвал среьезные споры и замечания среди экспертов. Они, в частности, предложили прописать изменения в жилищный и налоговый кодекс. Это позволит собстенникам на законных основаниях сдавать квартирыи платить налоги.

Также предлагается прописать ответственность не съемщиков, но и хозяев жилья. Дело в том, сьемные квартиры бронируют не только туристы и командированные. Их часто арендуют и для проведения вечеринок, что вызывает недовльство соседей. Звучат даже предложения о том, чтобы жильцы на собраниях собственников могли голосовать за то, чтобы вообще запретить краткосрочную аренду в своем доме.

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