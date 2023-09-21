Психиатр рассказал, как справиться с осенней хандрой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 12 0

Психиатр Каторгин: при осенней хандре нужно повышать уровень дофамина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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Как улучшить настроение и не столкнуться с депрессией.

Несмотря на то, что осень – одно из самых красивых времен года, у многих оно вызывает далеко не самые радостные эмоции. Почему так происходит, и как с этим бороться, рассказал сайту 5-tv.ru психиатр Владимир Каторгин.

«Мы все подвержены так называемой осенней хандре. Это уже давно известно, и рано или поздно с этим столкнется каждый здоровый психически человек. Дело в том, что с приходом осени меняется световой день, а когда меньше Солнца - меньше вырабатывается мелатонина и серотонина, а это - основные два нейромедиатора, которые отвечают за наше настроение, за присутствие или отсутствие тревоги. Чем больше этих нейромедиаторов – тем лучше», - объяснил врач.

По словам Владимира, хандра легко может перерасти в депрессию, особенно у людей, которые склонны к депрессивным состояниям. При обострении хандры стоит обратиться к врачу, чтобы избежать проблем с ментальным здоровьем.

Но что делать, если грусть все-таки налетела? Психиатр советует начинать бороться с плохим настроением, начиная с пробуждения.

«Хандрить обычно люди начинают с утра. Виной тому сложные пробуждения, темнота на улице, дождь или снег за окном. Нужно придумать себе какой-то ритуальный способ поднятия с кровати: приготовить вкусный напиток, какой-то красивый завтрак. В течение дня стараться общаться с позитивными людьми, читать меньше негативных новостей, окружать себя яркими цветами в одежде, так как они стимулируют и будоражат мозг и способствуют выработке дофамина, который отвечает за настроение. Читать, пересматривать добрые фильмы, слушать музыку, писать письма, в том числе самому себе. Через это эмоционально мы очень освобождаемся», - рассказал Каторгин.

Эксперт также настоятельно рекомендовал по возможности заняться спортом, поскольку бег и даже ходьба способствуют выработке дофамина. Зарядка, гимнастика, медитация, прогулки на природе и свежий воздух способствуют перенастройке мозга на нужный лад. Владимир считает, что главное - не давать себе возможности прокрастинировать и своевременно обращаться к врачам.

«Бесполезным и даже вредным я бы назвал совет по ничего не деланию, по прокрастинации, поскольку это никак не будет способствовать борьбе с хандрой, а наоборот усиливать ее. Поэтому лежание на диване в горизонтальном положении – категорически нет. Только движение, только развитие и позитивный настрой», - подытожил эксперт.

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