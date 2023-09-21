Украина всем надоела: как прошел второй день Генеральной Ассамблеи ООН

Примерно одно и то же второй день происходит в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Украинская повестка так всем надоела, что на выступлениях Зеленского вчера и Олафа Шольца сегодня зал был практически абсолютно пуст.

Но самое интересное началось во время заседания Совбеза, где российская делегация поставила на место слишком наглых союзников Украины. Подробности у корреспондента «Известий» Максима Приходы, он тоже находится в США.

Это не просто заседание Совбеза, а одно из ключевых событий всей высокой недели: руководители дипведомств — за одним столом. Тяжеловесы дипломатии. Непримиримые соперники.

«И хотя неделя высокого уровня носит глобальный характер — вопрос конфликта на Украине один из центральных в повестке. Заседание Совбеза, проходящее в рамках этой сессии Генассамблеи, целиком посвящено ему», — уточнил Прихода.

Сергей Лавров берет слово сразу после Блинкена. Госсекретарь США обвинял Россию во всех смертных грехах, включая нарушение основополагающих принципов ООН. Российский министр уточняет: об этих принципах Запад вспоминает только тогда, когда выгодно ему.

«После окончания „холодной войны“ коллективный Запад во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и, обуреваемый комплексом исключительности, стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН», — заявил Лавров.

Одной из главных интриг этого дня был вопрос — окажутся ли за одним столом Лавров и Зеленский. Нет, глава киевского режима поспешил ретироваться сразу после того, как выступил. Но Лавров ему все же ответил.

«Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границу 1991 года, возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей», — отметил Лавров.

Как и прогнозировала российская сторона — площадку столь высокого уровня Зеленский превратил в подмостки для своего очередного шоу. Он выступал на украинском. Требовал выгнать Россию из Совбеза. Продвигал свою формулу мира, больше похожую на безосновательный, оторванный от реальности ультиматум.

И был полон решимости продолжать боевые действия до конца. И не важно, каким он будет для Украины. Соседи с ним не согласны.

«Я приехал из страны, соседствующей с Украиной. И наша главная мысль в этом году — мы должны как можно скорее установить мир. Для того, чтобы довести все до конца, мы должны использовать ООН для того, для чего она была создана», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Зеленский сумел поссориться даже с ближайшими союзниками. На фоне роста антиукраинских настроений в Польше, где подавляющее большинство считает, что помощь Украине нужно ограничить, Анжей Дуда сначала отменил с ним встречу. А потом, поскольку Киев стал угрожать Варшаве ответными мерами на зернового эмбарго, перешел к совсем уж непрозрачным намекам.

«Есть определенные бизнес-сообщества с интересами на Украине, которые стремятся продать [украинское] зерно как можно быстрее и как можно дешевле. Мы обязаны защитить себя от этого. Я бы сравнил это с поведением утопающего человека. Утопающий человек невероятно опасен, потому что он может затянуть тебя на дно… Он может просто утопить спасателя», — сообщил Дуда.

Эмбарго украинского зерна — редкий момент прозрения стран Европы, которые наконец вспомнили о собственных интересах. Ни о какой помощи Африке при этом речь, конечно, не идет. Туда приходит зерно из России.

Битва за умы и сердца жителей стран глобального Юга — вообще лейтмотив этой Генассамблеи. Это понятно и по графику Сергея Лаврова: он уже провел встречи с коллегами с Ближнего Востока и Латинской Америки. Дальше — работа в формате БРИКС, ШОС и ОДКБ.

«Дипломатический марафон фантастической интенсивности. У Лаврова расписаны каждые десять минут», — дополнил корреспондент.

И хотя вопрос Украины — важная часть повестки, происходящее там — лишь катализатор глобальных перемен. И найти свое место в новом мире — сейчас задача, которая стоит перед каждой из объединенных наций.