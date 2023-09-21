В Швейцарии жители выступили против ношения паранджи и никаба. Теперь по улицам можно будет ходить только с открытым лицом. За это решение власти страны уже подверглись жесткой критике, в том числе со стороны организации, защищающей права мусульманских женщин.

В марте против головных уборов для мусульманок проголосовали более половины жителей. Лицо теперь нельзя закрывать в общественном транспорте, ресторанах, магазинах и правительственных зданиях. Новые требования распространяются и на иностранцев.

За нарушение грозит штраф до тысячи франков. Добавлю, что первой европейской страной, которая запретила ношение паранджи была Бельгия. И хотя в тексте закона не упоминается именно паранджа или никаб, запрет нацелен именно на эти предметы мусульманского гардероба.