Подобное решение поддерживает выбор граждан, но нарушает религиозные права рада жителей Швейцарии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Bienewald; 5-tv.ru

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В Швейцарии жители выступили против ношения паранджи и никаба. Теперь по улицам можно будет ходить только с открытым лицом. За это решение власти страны уже подверглись жесткой критике, в том числе со стороны организации, защищающей права мусульманских женщин.

В марте против головных уборов для мусульманок проголосовали более половины жителей. Лицо теперь нельзя закрывать в общественном транспорте, ресторанах, магазинах и правительственных зданиях. Новые требования распространяются и на иностранцев.

За нарушение грозит штраф до тысячи франков. Добавлю, что первой европейской страной, которая запретила ношение паранджи была Бельгия. И хотя в тексте закона не упоминается именно паранджа или никаб, запрет нацелен именно на эти предметы мусульманского гардероба.

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