Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС

Украинский танк открыл огонь по населенному пункту Чаусовское в Брянской области. В Погарском районе, где расположено село, введен режим ЧС. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.

«Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», — прокомментировал он в беседе с РИА Новости.

Цыганок пояснил, что режим ЧС вводится при наличии урона имуществу. Мера необходима для того, чтобы его владельцы смогли обратиться с заявлениями к власти, провести экспертизы и составить сметы.

Глава районной администрации отметил, что собственники заявлений о разрушениях пока не предоставили. Какое именно имущество пострадало, он также не уточнил.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Приграничные регионы РФ также подвергаются атакам ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.