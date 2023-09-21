Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

В результате атаки есть разрушения.

Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинский танк открыл огонь по населенному пункту Чаусовское в Брянской области. В Погарском районе, где расположено село, введен режим ЧС. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.

«Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», — прокомментировал он в беседе с РИА Новости.

Цыганок пояснил, что режим ЧС вводится при наличии урона имуществу. Мера необходима для того, чтобы его владельцы смогли обратиться с заявлениями к власти, провести экспертизы и составить сметы.

Глава районной администрации отметил, что собственники заявлений о разрушениях пока не предоставили. Какое именно имущество пострадало, он также не уточнил.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Приграничные регионы РФ также подвергаются атакам ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

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