«Причина всего одна»: почему миру грозит ожирение и как этого избежать

И есть ли способы быстро сбросить лишний вес?

Ученые из Института статистических исследований ВШЭ пришли к неутешительному выводу: к 2025 году каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением: 18% мужчин и более 21% женщин. В чем может быть причина болезни, 5-tv.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин.

По словам специалиста, основная причина ожирения — это избыточное получение калорий, легко усвояемых углеводов и жиров насыщенного происхождения, в первую очередь.

«Есть генетические причины, но это меньше 1% и проявляются в раннем детстве. Есть эндокринные причины — порядка 3%, максимум 4%. И эти причины не дадут ожирение в виде 100 килограмм, 120 килограмм и более», — говорит врач.

При этом Ирышкин уточняет, что лечение ожирения — это весьма длительный и комплексный подход. Не существует локального снижения веса и какой-то быстрой методики. Исключение составляют, разве что, оперативные вмешательства. Речь о резекции желудка или шунтирующей операции на желудке.

«Они дают быстрый результат, но после них будет долгий процесс реабилитации. И даже, если человек сделает операцию по резекции желудка, он после этого не сможет питаться, как он привык. То есть, есть шашлыки, есть жирное, жареное и объедаться тортами», — объясняет врач.

В борьбе с лишним весом специалист советует изменить рацион питания, повысить физическую активность и вести здоровый образ жизни.

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