«Создать что-то свое»: Певцов заявил о намерении возглавить театр

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 59 0

Актер Певцов сообщил о желании начать свое театральное дело

«Создать что-то свое»: Певцов заявил о намерении возглавить театр

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сейчас артист реже участвует в съемках, поскольку занят политической и общественной деятельностью.

Актер Дмитрий Певцов заявил о намерении возглавить театр. Об этом сообщает KP.RU. На премьере нового спектакля артист рассказал журналистам о своих творческих планах, отметив, что в настоящее время не стремится заполучить те или иные роли. По словам Певцова, он уже в полной мере изучил себя как актера.

«Вы знаете, я сейчас не гонюсь за ролями. Я про себя уже все знаю, как я сыграю ту или иную роль. Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И, как я думаю, мне еще осталось лет 15-20 активной работы. И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело. Желание есть, силы есть», — сообщил Дмитрий.

Певцов завоевал популярность и любовь миллионов телезрителей, сыграв культовые роли в сериале «Бандитский Петербург» и в фильме «Жмурки».

Ранее 5-tv.ru ранее писал о том, какой фильм довел Певцова до слез.

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