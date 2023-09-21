На Пятом покажут эксклюзивное интервью с организатором протестов в Нидерландах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 22 0

Лидер протестов фермеров в Нидерландах Маален рассказал о борьбе с политиками

На Пятом покажут эксклюзивное интервью с организатором протестов в Нидерландах

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Фермеры в стране работают над тем, чтобы обеспечить население едой, однако власти вставляют им палки в колеса. Почему?

Нидерландские власти привыкли возлагать ответственность за все проблемы окружающей среды на фермеров, однако они устали мириться с этим, сообщил фермер и организатор протестов в Нидерландах Джерон Ван Маален.

«Их обвиняют практически во всех проблемах, которые существуют в области охраны окружающей среды», — прокомментировал он.

По словам Маалена, 30 лет назад в его стране прошел кислотный дождь. Тогда именно фермеров обвинили в случившемся. После многих лет выпады в их адрес продолжаются, и аграрии чертовки устали от этого.

«Они работают над тем, чтобы обеспечить еду для людей, поэтому там есть некоторые вопросы, которые мы хотим решить <…> Мы видим назревание серьезную национальную проблему отдельного сегмента», — заявил Маален.

Джерон также добавил, что протесты его коллег направлены, в основном, против политиков, которые называют фермеров «главной причиной всего плохого».

Джерон Ван Маллен с 2019 года является организатором протестов в Нидерландах. Он борется с местными властями, которые пытаются закрывать частные фермы ради продажи американским и канадским корпорациям.

Съемочной группе «Известий» удалось первой среди российских СМИ взять у него интервью. Полное интервью с Джероном Ван Мааленом смотрите в сюжете корреспондента Виталия Чащухина в программе «Известия. Главное».

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