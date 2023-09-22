Нужно самим: зачем в России ограничили экспорт бензина и дизеля

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Ограничение экспорта бензина и дизеля стабилизирует внутренний рынок РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru

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И как такая кардинальная мера скажется на ценах?

Цены на топливо в России могут снизиться. Правительство на время решило ограничить экспорт бензина и дизеля.

Биржевая стоимость топлива с лета не раз обновляла рекорды. Например, свердловские чиновники и фермеры даже обратились в антимонопольную службу — в этом регионе бензин и дизель подорожали на 35% за последние два месяца.

Поможет ли радикальная мера — разобрался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

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