Нужно самим: зачем в России ограничили экспорт бензина и дизеля

И как такая кардинальная мера скажется на ценах?

Цены на топливо в России могут снизиться. Правительство на время решило ограничить экспорт бензина и дизеля.

Биржевая стоимость топлива с лета не раз обновляла рекорды. Например, свердловские чиновники и фермеры даже обратились в антимонопольную службу — в этом регионе бензин и дизель подорожали на 35% за последние два месяца.

Поможет ли радикальная мера — разобрался корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.