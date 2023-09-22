Крупный маркетплейс могут проверить на факт незаконной продажи вейпов

«Ведомости»: ГП просят проверить Wildberries на незаконную продажу вейпов
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
На сайте площадки обнаружили довольно большой ассортимент данного товара.
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов. С таким требованием к Генпрокуратуре обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как пишут «Ведомости», на сайте торговой площадки представлены устройства и жидкости к ним в большом ассортименте, несмотря на запреты.
При этом в Генпрокуратуре газете на запрос официально пока не ответили. А вот представитель маркетплейса заверил, что недобросовестные продавцы меняют названия на карточках таких товаров, тем самым они попадают в продажу, но быстро удаляются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты.
Читайте также
94%
-0.54 102.36
-1.01
Нашли ошибку?