Крупный маркетплейс могут проверить на факт незаконной продажи вейпов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

«Ведомости»: ГП просят проверить Wildberries на незаконную продажу вейпов

Крупный маркетплейс могут проверить на факт незаконной продажи вейпов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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На сайте площадки обнаружили довольно большой ассортимент данного товара.

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов. С таким требованием к Генпрокуратуре обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как пишут «Ведомости», на сайте торговой площадки представлены устройства и жидкости к ним в большом ассортименте, несмотря на запреты.

При этом в Генпрокуратуре газете на запрос официально пока не ответили. А вот представитель маркетплейса заверил, что недобросовестные продавцы меняют названия на карточках таких товаров, тем самым они попадают в продажу, но быстро удаляются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты.

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