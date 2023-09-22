Крупный маркетплейс могут проверить на факт незаконной продажи вейпов

На сайте площадки обнаружили довольно большой ассортимент данного товара.

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов. С таким требованием к Генпрокуратуре обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Как пишут «Ведомости», на сайте торговой площадки представлены устройства и жидкости к ним в большом ассортименте, несмотря на запреты.

При этом в Генпрокуратуре газете на запрос официально пока не ответили. А вот представитель маркетплейса заверил, что недобросовестные продавцы меняют названия на карточках таких товаров, тем самым они попадают в продажу, но быстро удаляются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты.