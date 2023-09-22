В Донбассе появится мурал, посвященный воссоединению с Россией

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Создавать объект культурного наследия будут около недели.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Донецке появится новая достопримечательность. На стене одного из зданий Калининского района города создается посвященный воссоединению Донбасса с Россией мурал. Его автор — художник Владислав Степной — решил изобразить шахтера, которого он считает символом региона, в обрамлении из роз.

Сейчас эскиз мурала наносится на стену с помощью специального проектора, затем начнется работа по росписи. Арт-объект уже вызвал большой интерес горожан.

Вся работа займет примерно неделю. Художник рассчитывает, что затем создаст подобный мурал и в Москве — для показа на столичной ВДНХ.

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