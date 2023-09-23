Службы работают: что происходит на месте падения обломков ракеты ВСУ под Севастополем

Ситуация находится под контролем региональных властей.

Съемочной группе «Известий» удалось подобраться максимально близко к месту падения обломков ракеты ВСУ под Севатополем. Дорога в районе Сухарной балки перекрыта, место падения фрагментов снаряда оцеплено.

На месте происшествия работают специальные службы: дежурит несколько машин скорой помощи, также работают полиция и спасатели.

Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Пока о жертвах и разрушениях не сообщается. Самое страшное — неподалеку от места цели украинской ракеты находится автозаправочная станция.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Западные страны фактически объявили России экономическую войну и начали поставки техники и вооружения на Украину. ВСУ же используют натовское оружие для ударов по территории РФ, зачастую целями выбираются гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон».