Службы работают: что происходит на месте падения обломков ракеты ВСУ под Севастополем

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

На месте падения обломков ракеты ВСУ под Севастополем работают МВД, МЧС и медики

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ситуация находится под контролем региональных властей.

Съемочной группе «Известий» удалось подобраться максимально близко к месту падения обломков ракеты ВСУ под Севатополем. Дорога в районе Сухарной балки перекрыта, место падения фрагментов снаряда оцеплено.

На месте происшествия работают специальные службы: дежурит несколько машин скорой помощи, также работают полиция и спасатели.

Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Пока о жертвах и разрушениях не сообщается. Самое страшное — неподалеку от места цели украинской ракеты находится автозаправочная станция.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Западные страны фактически объявили России экономическую войну и начали поставки техники и вооружения на Украину. ВСУ же используют натовское оружие для ударов по территории РФ, зачастую целями выбираются гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон».

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