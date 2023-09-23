Дети Охлобыстина «спихнули» внуков на бабушку с дедом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 311 0

Актер Охлобыстин признался, что ему часто оставляют внуков

Дети Охлобыстина «спихнули» внуков на бабушку с дедом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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О чем мечтает артист?

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что очень много времени проводит с внуками. Об этом артист сообщил в интервью для KP.RU.

По словам Охлобыстина, сначала дети говорили, что сами будут воспитывать своих отпрысков. Но в реальности все получилось немного по-другому.

«Сейчас внуков нам отдают, а через какое-то время мы начинаем подозревать, что очень долго они у нас… Но когда мы своей-то жизнью поживем немного?» — спросил актер, тут же добавив, что надеется дождаться правнуков.

По его мнению, при их с супругой образе жизни это сомнительно, так как они «драйвовые».

Отметим, внуку и внучке знаменитости сейчас по десять месяцев. Охлобыстин думает, что они уже совсем скоро начнут ассоциировать его с почтальоном Печкиным, которого он озвучивает в перезапуске мультсериала «Простоквашино».

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин думает о сбежавших из России коллегах.

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