Дети Охлобыстина «спихнули» внуков на бабушку с дедом

О чем мечтает артист?

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что очень много времени проводит с внуками. Об этом артист сообщил в интервью для KP.RU.

По словам Охлобыстина, сначала дети говорили, что сами будут воспитывать своих отпрысков. Но в реальности все получилось немного по-другому.

«Сейчас внуков нам отдают, а через какое-то время мы начинаем подозревать, что очень долго они у нас… Но когда мы своей-то жизнью поживем немного?» — спросил актер, тут же добавив, что надеется дождаться правнуков.

По его мнению, при их с супругой образе жизни это сомнительно, так как они «драйвовые».

Отметим, внуку и внучке знаменитости сейчас по десять месяцев. Охлобыстин думает, что они уже совсем скоро начнут ассоциировать его с почтальоном Печкиным, которого он озвучивает в перезапуске мультсериала «Простоквашино».

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин думает о сбежавших из России коллегах.