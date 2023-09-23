Жуй кокосы без бананов: цена на фрукт в ближайшие две недели вырастет

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

Цена на бананы в ближайшие две недели вырастет примерно на 20%

Жуй кокосы без бананов: цена на фрукт в ближайшие две недели вырастет

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / J. Hauge

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В чем же причина такого резкого увеличения цен?

Стоимость бананов в ближайшие две недели увеличится примерно на 20%. Сегодняшний килограмм эквадорского фрукта можно купить за 120-130 рублей, в зависимости от магазина, то теперь он выйдет, как минимум, 150 рублей.

По информации Telegram-канала Mash, проблема в логистике, которая нарушилась еще со времени пандемии коронавируса, а также курса доллара.

Например, если в прошлую поставку коробка 19,4 килограмма выходила оптовикам в 16 долларов, то за новую партию выйдет уже почти 19$. Так и складывается очевидный рост цены для конечного потребителя.

Однако один из крупнейших поставщиков бананов в Россию и СНГ в Эквадоре на 2400 гектаров успокаивает взволновавшихся любителей фрукта. По его словам, через три-четыре недели цена начнет потихоньку падать. Насколько именно, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на топливо в Европе сильно выросли.

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