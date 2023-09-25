Зерно истинного раздора: лучшие друзья Украины становятся ее врагами

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Страны Европы отворачиваются от Украины после скандала с зерном

Зерно истинного раздора: лучшие друзья Украины становятся ее врагами

Фото: www.globallookpress.com / Helen H. Richardson; 5-tv.ru

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Украинцы оставались на плаву, несмотря на то, что умудрились оскорбить всех ведущих мировых игроков. Но этому скоро придет конец.

Украинцы остаются на плаву, несмотря на то, что умудрились оскорбить всех ведущих мировых игроков. Особенно достается немцам, канцлера украинский посол называл обиженной ливерной колбасой, глава МИДа Дмитрий Кулеба просто издевался над своей коллегой из немецкого ведомства, когда та попыталась объяснить почему страна не поставляет дальнобойные ракеты Taurus.

При том, что немцы больше всех в Европе помогают Киеву. Политические моськи такие смелые, пока их прикрывают американцы. Хозяев не трогают, конечно. А вот на тех, на кого косо смотрит Вашингтон, Киев набрасывается даже без команды. Так досталось Индии и Китаю за их разумные отношения с Россией. Политика крайностей — хамство к одним и заискивание перед другими — крайне недальновидная.

Но, сколько веревочке не виться, уже и группа друзей Киева обратились в стаю товарищей. Украинское зерно, пожалуй, единственное, на чем Киев может хоть чуть-чуть заработать — требуют выбросить на помойку, а не в Европу. Польша, Болгария, Словакия, Румыния, даже Хорватия — до которой километров 400.

Как тут не вспомнить, русского классика украинского происхождения? Знал Николай Васильевич своих соплеменников и соседей, ох, знал. О зерне раздора расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

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