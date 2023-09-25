Расслабиться не дают: артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
Артиллеристы армии России громят боевиков ВСУ под Артемовском
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Наши бойцы не оставляют националистам ни единого шанса.
Наши военные на южнодонецком направлении за сутки уничтожили сразу несколько позиций и временных пунктов дислокации 127-й бригады территориальной обороны украинских боевиков. Кроме того, удары авиации нанесли серьезный урон отрядам 72-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке.
Потери в живой силе и технике противник понес в районе населенных пунктов Никольское, Владимировка, Старомайорское, Урожайное и Новомихайловка. Не затихают бои и на артемовском направлении.
Российские артиллеристы ни на минуту не прекращают атаковать вражеские укрепления. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы РФ выбили неонацистов из села Орехово-Василевка.
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