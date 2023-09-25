Канье Уэст угодил в очередной скандал
Канье Уэст нарушает антитеррористическое законодательство Италии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace; 5-tv.ru
Оказывается, рэпер нарушает антитеррористическое законодательство Италии.
Канье Уэст угодил в очередной скандал. На этот раз им недовольны власти Италии. Оказывается, рэпер нарушает антитеррористическое законодательство.
Дело в том, что популярный исполнитель постоянно повязывает вокруг головы тренировочные брюки. Они полностью закрывают лицо. Видимо, таким неординарным способом музыкант хочет скрыться от фанатов.
Но такая маскировка в стране запрещена. За нарушение грозит штраф — до двух тысяч евро. И это не первая претензия к Уэсту. Несколько дней назад итальянцы призвали арестовать девушку рэпера. Люди посчитали слишком откровенным наряд, в котором она появилась на улице.
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