Канье Уэст нарушает антитеррористическое законодательство Италии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace; 5-tv.ru

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Оказывается, рэпер нарушает антитеррористическое законодательство Италии.

Канье Уэст угодил в очередной скандал. На этот раз им недовольны власти Италии. Оказывается, рэпер нарушает антитеррористическое законодательство.

Дело в том, что популярный исполнитель постоянно повязывает вокруг головы тренировочные брюки. Они полностью закрывают лицо. Видимо, таким неординарным способом музыкант хочет скрыться от фанатов.

Но такая маскировка в стране запрещена. За нарушение грозит штраф — до двух тысяч евро. И это не первая претензия к Уэсту. Несколько дней назад итальянцы призвали арестовать девушку рэпера. Люди посчитали слишком откровенным наряд, в котором она появилась на улице.

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