Их бросили родители: кто из звезд вырос в детдоме и сделал классную карьеру

Семья играет важнейшую роль в становлении и развитии человека. Это место, где человек находит поддержку и понимание, здесь начинается его жизнь.

К сожалению, не всем детям суждено ощутить тепло семейного очага и материнскую любовь. О шести знаменитостях, которые оказались сиротами, росли в детдоме или приемных семьях, но смогли стать известными и великими, рассказал портал Femmie.

Стив Джобс

Возглавляет список сооснователь корпорации Apple Стив Джобс. Он был внебрачным сыном сирийца Аддульфаттаха Джандали и американской студентки колледжа Висконсинского университета Джоанн Шибл. Будучи беременной, женщина рассталась с отцом ребенка.

Сын для нее оказался нежеланным, и она решила отдать младенца в приют для усыновления. Брошенного малыша забрала семья Джобс.

Они назвали его Стивом, дали ему образование, а также воспитали как родного. При этом будущий предприниматель всегда знал, что он приемный.

Отмечается, что Джобс так и не смог простить биологических родителей, которые потом помирились, зарегистрировали брак, и у них родилась дочка. По словам его друга Грега Калхуна, Стив много говорил ему о том, что его бросили, и о той боли, которую это ему причинило.

Мэрилин Монро

www.globallookpress.com / Keystone Press Agency

Отец будущей кинозвезды бросил жену с новорожденной дочкой. Мама девочки Глэдис упорно трудилась и пыталась воспитывать дочь сама, но ей было очень тяжело.

Поэтому ей пришлось отдать ее во временную семью опекунов, а сама она приезжала к ней на выходных. Позже у Глэдис в материальном плане все наладилось, и она, наконец, забрала дочь к себе, но в скором времени у нее появились признаки параноидальной шизофрении.

Когда женщину забрали на лечение, маленькая девочка пару лет жила у подруги мамы, но в девять лет ее все же отвезли в сиротский дом. В 16 лет Мэрилин вышла замуж и начала работать над осущестлением своей детской мечты — стать великой актрисой.

«Когда мне было пять лет, я думаю, что тогда я и захотела стать актрисой. Я любила играть. Мне не нравился мир вокруг меня, потому что он был немного мрачный», — отмечала Монро.

Коко Шанель

www.globallookpress.com / k09

Автора маленького черного платья и знаменитого парфюма Chanel № 5 также закалило детство. Настоящее имя Коко Шанель — Габриэль Бонер.

Когда ей было 13 лет, ее мать ушла из жизни, а отец решил отдать всех детей в приют. Строгие законы учреждения претили бунтарскому нраву Габриэль и научили ее ломать шаблоны.

Возможно, именно это помогло стать ей легендарной личностью и создать модную империю. Известно, что когда Коко уже была состоятельной дамой, она пожелала воссоздать в ее доме копию лестницы из того самого приюта-монастыря, в котором прошло ее детство. Когда-то по ней девочке запрещали бегать, но в своем доме она могла прогуливаться, когда захочет.

Евгений Шириков

© РИА Новости / Валерий Мельников

Звезда мелодрамы «Красивая жизнь» счастливо жил с мамой до подросткового возраста. Женщина очень любила сына и воспитывала его в лучших традициях, но в 1999 году она ушла из жизни.

Присматривать за мальчиком было некому, и Евгений оказался в детском доме. Там он любил проводить время в театральном кружке и уже тогда, в детстве, он решил стать артистом.

Шириков является выпускником музыкального колледжа и Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Еще во время учебы молодой человек начал играть в мюзиклах, а с 2012 года — сниматься в кино.

Николай Перминов

Кадр из фильма «Кафе Мертвых Поэтов», режиссер Владимир Малинко, 2020 г.

От будущей звезды «Тайн следствия» и «Погони за тенью» родная мама отказалась на второй день жизни. Новорожденного тогда забрала к себе одна дама, но спустя два года мальчик оказался в приюте.

Как вспоминает сейчас актер, эта женщина взяла его восьмимесячного из больницы. Она также дала ему имя и фамилию: Коля Перминов.

Но матерью ему так и не стала: избивала, морила голодом. Когда ему было два года, органы опеки забрали малыша в детский дом.

В холодных стенах детдома у мальчика появилась мечта — стать актером. В 14 лет он побывал в массовке на Ленфильме, но после этого Перминову еще долго пришлось искать себя — учился в колледже, отслужил, после армии трудился охранником.

Когда он открыл свой коллектив мужского шоу-балета и начал гастролировать, его талант отметили продюсеры. Он начал сниматься в рекламах, позже и в кино.

Щукинское училище актер окончил только в 36 лет. В его копилке сегодня — свыше 60 ролей.

Петр Логачев

© РИА Новости / Кинокомпания Star Media

Мама Петра Логачева отдала его в детдом после смерти мужа. Из-за проблем со здоровьем справиться самостоятельно с тремя детьми ей было не под силу, и их забрали в Обоянский детский дом.

Петру тогда было всего два года. Еще в детдоме Логачев интересовался театральным искусством и видел в мечтах сцену.

В 2005 году закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и начал выступать в труппе Орловского академического театра. Дебют в кино у Петра случился в 2008 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Пленный».

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