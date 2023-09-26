Продавца магазина избили из-за отсутствия новых iPhone

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Продавца магазина в Индии избили из-за отсутствия новых iPhone

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Mahmoud Ajjour; 5-tv.ru

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Теперь дебоширам светят не новые смартфоны, а тюрьма — делом занялась полиция.

Посетители торгового центра в Индии устроили драку за «яблоко». Ради нового iPhone люди отстояли 17-ти часовую очередь, однако, попав в магазин, были очень разочарованы.

Оказалось, что смартфоны закончились, а новую партию не успели вовремя доставить. Раздосадованные покупатели не скрывали эмоций, а досталось при этом консультанту.

На продавца с кулаками накинулись сразу несколько человек — и даже в гневе сорвали с него рубашку. Теперь дебоширам из Дели светят не новые iPhone, а тюрьма — делом занялась полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что топовые модели iPhone будут стоить примерно 150 тысяч рублей. Но за эти деньги любители "яблочной" продукции получат минимум новшеств.

По сути, главное из них — это долгожданный разъем Type-C вместо надоевшего всем Lightning. Да и его в Силиконовой долине решили внедрить только после жесткого ультиматума ЕС о том, что на территории «старого света» никаких других штекеров быть не должно.

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