«Закрыл ей рот»: порноактер из ФРГ приютил беженку с Украины, а потом ее изнасиловал

|
Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

В Германии порноактер надругался над жившей у него беженкой с Украины

«Закрыл ей рот»: порноактер из ФРГ приютил беженку с Украины, а потом ее изнасиловал

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

От подробностей этого дела волосы встают дыбом.

В Германии озверевший от безнаказанности порноактер приютил у себя в доме беженку с Украины, а затем надругался над ней. Таким образом мужчина решил истребовать с жертвы плату за оказанную услугу.

По версии следствия, весной 2022 года местный житель, не первый год подрабатывающий музыкантом и съемками в порно, познакомился с жительницей Украины. Разговорившись, обвиняемый пригласил гостью к себе.

В откровенной беседе девушка призналась, что пишет книги для детей, сообщает Bild. При этом в роковой вечер немец запер девушку в квартире и надругался над ней.

В попытке избежать печальной участи пострадавшая выбегала на балкон и буквально умоляла очевидцев вызвать полицию. Свою вину в содеянном немец так и не признал.

Уже на допросе он рассказал, что об интимном контакте в тот вечер якобы не было и речи. Провокации гостьи, говорит злоумышленник, вывели его из себя: единственное правонарушение, которое он совершил — поднял на нее руку.

«Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было. Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила полиции мой адрес, который, должно быть, прочитала в моем партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощечину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащил ее оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», — утверждает он.

Сейчас полицейские проводят закрытое расследование дела — подозреваемого временно отпустили. После пережитого кошмара украинка переехала к знакомым и планирует дать показания до начала октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
На Украине премьера Израиля призвали отреагировать на скандал с эсэсовцем
18:14
Забудьте об унынии: ТОП-5 занятий для борьбы со скукой
18:14
«У этой боли нет границ»: почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице
18:12
В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности
18:08
«Прослушивать пространство»: как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ
17:56
А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России