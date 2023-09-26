В Москве задержали мужчину, из «ГАЗели» которого на ходу выпала женщина

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 20 0

Водитель «ГАЗели», из которой выпала пассажирка, оказался мигрантом

В Москве задержали мужчину, из «ГАЗели» которого на ходу выпала женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Пассажирка оказалась на проезжей части за секунду.

В Москве на Комсомольском проспекте из кабины грузовой «ГАЗели» на ходу выпала женщина. Инцидент произошел 24 сентября, в минувшее воскресенье. Мужчина за рулем остановил автомобиль, отнес безвольное тело в кабину и уехал. Как стало известно 5-tv.ru, пассажирка случайно выпала на дорогу, когда дергала ручку двери.

Источник сообщает, что мужчина и женщина поссорились во время поездки в область. На эмоциях дама начала дергать ручку двери, но не рассчитала и выпала на проезжую часть. К счастью, машин рядом не было.

Также, по информации 5-tv.ru, оба участника инцидента являются мигрантами. Сейчас соответствующие органы решают вопрос о легальном положении в России мужчины, он задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десятки элитных машин погребены на парковке в Москве. Как водители будут добираться до своего транспорта?

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
На Украине премьера Израиля призвали отреагировать на скандал с эсэсовцем
18:14
Забудьте об унынии: ТОП-5 занятий для борьбы со скукой
18:14
«У этой боли нет границ»: почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице
18:12
В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности
18:08
«Прослушивать пространство»: как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ
17:56
А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России