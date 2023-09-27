Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Добиться значительных успехов бойцам удалось после масштабной артподготовки.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Бойцы российской армии штурмом взяли вражеские позиции на южнодонецком направлении. Как сообщает РИА Новости, добиться такого результата военнослужащим помогла масштабная артподготовка, прошедшая накануне.
Десант в количестве 15 человек справились с задачей успешно и избежали потерь. По словам одного из бойцов, украинских боевиков удалось выбить сразу с нескольких позиций.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
30 сентября 2022 года президент России и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях.
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