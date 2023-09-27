Как быстро снизить уровень холестерина в крови — главные правила

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 338 0

Снизить уровень холестерина в крови поможет спорт и правильное питание

Как быстро снизить уровень холестерина в крови — главные правила

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Следить за состоянием сосудов важно постоянно. В противном случае легко «заработать» инфаркт или инсульт. Как этого избежать?

Для снижения уровня холестерина в крови, который способен образовывать атеросклероз сосудов и в последствии приводить к смертельным сердечно-сосудистым заболеваниям необходимо придерживаться нескольких несложных правил, рассказали врачи «Медикфорум».

Как снизить уровень холестерина в крови?

Так, в первую очередь следует обратить внимание на питание. Существуют определенные диеты, разработанные именно для снижения уровня холестерина, основной принцип которых — увеличение в рационе пищи богатой витаминами и минералами, с низким содержанием жиров, сахара, натрия и простых углеводов. Помимо этого не стоит налегать на красное мясо и обработанные пищевые продукты.

Также следует пересмотреть и образ жизни. Чем меньше двигается человек, тем больше повышается риск болезней сердца. В неделю, по словам медиков, необходимо заниматься аэробными упражнениями не менее 2,5 часа.

От чего зависит уровень холестерина в крови?

Кроме того, вредные привычки — курение, алкоголь — также негативно влияют на компоненты крови. И лишний вес, который в разы увеличивает холестерин и в целом дает колоссальную нагрузку на работу сердца.

Для контроля уровня холестерина в крови необходимо ежегодно проходить медицинское обследование. Однако если вы соблюдаете эти правила, а гиперхолестеринемия выявляется, необходима консультация врача. Возможно, заболевание генетическое.

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