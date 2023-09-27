Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан в Сочи

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 29 0

Уголовное дело находится в производстве. В чем подозревают мужчину?

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан в Сочи

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция задержала начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Источник 5-tv.ru уточнил, что мужчина был задержан в Сочи.

Полиция застала Волынкина, когда он был в гостинице. Известно, что в Сочи он был отправлен в командировку. В скором времени его должны этапировать в Краснодар.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщает агентство ТАСС.

Главное управление СК уже работает над производством дела. Неизвестно, о каких именно превышениях полномочий идет речь. Отмечается лишь, что нарушение было допущено двумя годами ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину. Он был задержан 13 июля по подозрению в коррупции.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

17:38
Касается всех: как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере
17:35
Отменяйте все дела: Землю накрыла мощная магнитная буря
17:32
Тяжелейшие травмы: жуткое лобовое столкновение авто произошло в Чите
17:29
В ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
17:17
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 2023
17:12
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России