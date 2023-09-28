Викторию Бекхэм раскритиковали за чересчур мужественные руки

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 12 0

Викторию Бекхэм раскритиковали за мужественные руки

Викторию Бекхэм раскритиковали за чересчур мужественные руки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость презентовала свою первую коллекцию ароматов, однако вместо восторженных отзывов на нее обрушились хейтеры. Что пошло не так?

Экс-участницу британской группы Spice Girls Викторию Бекхэм раскритиковали за неженственную фотографию для рекламы духов. Об этом пишет Газета.ру.

Несколько дней назад знаменитость презентовала свою первую коллекцию ароматов, которую она создала, окрыленная историей любви с мужем — футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Однако неожиданно ее рекламный пост раскритиковали сотни подписчиков, а именно людям не понравилась фигура супруги звезды футбола. По мнению поклонников, перед публикацией снимок отредактировали, вставив «чужие мужские руки».

«Чьи это руки, Дэвида?» — спросил один из пользователей соцсетей.

Интернет-пользователям также показалось, что голова прифотошоплена к чужому телу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Бекхэм высказала все о жене старшего сына.

+8° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:52
Похож на крик тысячи людей: ученые воссоздали самый страшный звук всех времен
5:39
Викторию Бекхэм раскритиковали за чересчур мужественные руки
5:27
В торговых центрах появятся «островки» с российскими брендами одежды
5:15
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арсения из Екатеринбурга
5:06
На Украине признали бесполезность Taurus и ATACMS против России
4:53
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тюмени

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России