Аплодировал стоя: как Трюдо оправдался за чествование нациста

По словам премьера Канады, он якобы не знал о прошлом эсэсовца.

Премьер Канады Джастин Трюдо не выдержал критики в свой адрес и спустя три дня после скандала решил объясниться за приглашенного в парламент ветерана СС. Но даже теперь он умудрился возложить всю вину на спикера, который из-за этой истории ушел в отставку, а с себя глава канадского кабмина снял всю ответственность.

«Все мы, кто присутствовал в пятницу в парламенте, глубоко сожалеем, что стоя аплодировали этому человеку, даже несмотря на то, что мы не знали о его прошлом, это было ужасающим осквернением памяти миллионов погибших во время Холокоста. Эти действия были очень оскорбительными по отношению к еврейскому народу», — сказал Трюдо.

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Кстати, премьер Канады извинился перед поляками, евреями, но проигнорировал советских граждан, которых от рук фашистов погибло больше всех. Более того, партия Трюдо потребовала удалить видео с овациями старому нацисту из архивов парламента, объяснив это нежеланием, цитата, «играть на руку российской пропаганде».