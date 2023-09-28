А вы знали? ТОП-5 звездных камео в сериале «Теория большого взрыва»

Ученые, писатели и не только. Кто еще снялся в известном ситкоме?

Сериал «Теория большого взрыва» на протяжении 12 лет радовал зрителей на экранах. Он выходил с 2007 по 2019 года. За это время в ситкоме появилось очень много знаменитостей. Среди них немало деятелей науки, ведь сама картина рассказывает о жизни молодых ученых.

Илон Маск

Американский миллиардер снялся в девятой серии девятого сезоне сериала. По сюжету он пересекся с Говардом Воловицем на обеде для бездомных в честь Дня благодарения. Там один из основных персонажей сериала и бизнесмен занимались волонтерством. Они встретились на кухне, во время мытья посуды. Маска туда сослали за то, что он наливал очень много подливки бездомным на раздаче.

Говард попытался выслужиться перед миллиардером. И стал рассказывать ему про свои заслуги. Основатель SpaceX пообещал дать ему свою почту. В итоге они вместе решили перекусить тыквенным пирогом, который остался после благотворительного ужина.

Илон Маск в «Теории большого взрыва». Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Билл Гейтс

Основатель Microsoft появляется в 18 серии 11 сезона ситкома. По сюжету Пенни, в рамках своей работы, должна была сопровождать Билла Гейтса. А Радж, Говард и Леонард приложили максимально усилий, чтобы встретиться с миллиардером. В итоге у них это получилось. Но Леонард не смог сдержать эмоций и заплакал в присутствие бизнесмена.

Актеры отмечали, что у Билла Гейтса прекрасное чувство юмора и им очень понравилось работать с ним. Бизнесмен признавался, что получил невероятные эмоции от съемок и всячески хвалил актерский состав «Теории большого взрыва».

Билл Гейтс в «Теории большого взрыва». Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Стивен Хокинг

Британский физик Стивен Хокинг появился в 21 серии пятого сезона сериала. Шелдон демонстрирует ему свою теорию о Бозоне Хиггса и черной дыре. Ученый признал, что у одного из основных персонажей ситкома выдающийся ум. Но тот допустил арифметическую ошибку на второй странице. Из-за этого вся работа Шелдона оказывалась неправильной. После молодой ученый падает в обморок перед своим кумиром.

Также Хокинг появлялся в 17 серии девятого сезона. В ней он поздравил Шелдона с днем рождения и спел ему песню «Happy Birthday» через видеосвязь.

Стивен Хокинг в «Теории большого взрыва». Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Стэн Ли

Создатель вселенной Marvel снялся в 16 серии третьего сезона «Теории большого взрыва». По сюжету все ребята кроме Шелдона смогли попасть на автограф-сессию со звездой. А вот молодому доктору физических наук пришла в этот день повестка в суд.

Но в итоге Шелдон получил заветную подпись автора комиксов. Правда на судебном извещение, которое запрещает приближаться к дому Стэна Ли. Ведь ученому удалось выяснить, где живет писатель. И он решил наведаться к нему в гости без приглашения.

Стэн Ли в «Теории большого взрыва». Кадр со съемок сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Кристофер Ллойд

Актер, известный по роли доктора Эммета Брауна из трилогии «Назад в будущее», снялся в десятой серии десятого сезона «Теории большого взрыва». Правда на экранах он играл не самого себя, а немного безумного сожителя Леонарда Теодора. Шелдон сдал персонажу Ллойда свою комнату. Так он решил насалить Леонарду, с которым у них была ссора. Но в итоге Теодор померил лучших друзей.

Кристофер Ллойд в «Теории большого взрыва». Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.