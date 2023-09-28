«Наша власть»: Ковальчук об основе успеха России в атомной промышленности

Разработки российских ученых в 1920–1930-х годах в области физики ядра заложили основу успеха, которого достигла Россия в атомной промышленности. Об этом 28 сентября заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на церемонии открытия выставки «Эффект Курчатова — Александрова» в Государственном центральном музее современной истории России.

«Атомная промышленность очень важная вещь. В 1942 году, это было еще до Сталинградской битвы, наша власть и часть научного сообщества пришли к пониманию необходимости возобновления работ по урану. И с этого возобновилась атомная эра», — сказал он.

Ковальчук напомнил, что до этого, в 1920–1930-х годах, под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова велись развернутые масштабные работы в области физики ядра.

По его словам, разработки российских ученых заложили основу успеха, которого достигла страна в атомной промышленности.

В День работника атомной промышленности, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов этой отрасли. Он отметил, что важно продолжать расширение взаимовыгодных контактов в этой сфере «с добросовестными, надежными партнерами за рубежом».