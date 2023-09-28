«Наша власть»: Ковальчук об основе успеха России в атомной промышленности

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Разработки российских ученых заложили основу успеха, которого достигла страна в атомной промышленности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Разработки российских ученых в 1920–1930-х годах в области физики ядра заложили основу успеха, которого достигла Россия в атомной промышленности. Об этом 28 сентября заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на церемонии открытия выставки «Эффект Курчатова — Александрова» в Государственном центральном музее современной истории России.

«Атомная промышленность очень важная вещь. В 1942 году, это было еще до Сталинградской битвы, наша власть и часть научного сообщества пришли к пониманию необходимости возобновления работ по урану. И с этого возобновилась атомная эра», — сказал он.

Ковальчук напомнил, что до этого, в 1920–1930-х годах, под руководством Игоря Курчатова и Анатолия Александрова велись развернутые масштабные работы в области физики ядра.

По его словам, разработки российских ученых заложили основу успеха, которого достигла страна в атомной промышленности.

В День работника атомной промышленности, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов этой отрасли. Он отметил, что важно продолжать расширение взаимовыгодных контактов в этой сфере «с добросовестными, надежными партнерами за рубежом».

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
«Станет катастрофой»: Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины
13:22
«Пора сменить премьера»: как Трюдо отреагировал на чествование нациста в Канаде
13:06
Неонацист, убийца младенца и «мститель» из МВД: самые жестокие маньяки современной Украины
13:00
Вернувшиеся: космонавты с МКС прибыли в Звездный городок
12:53
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене
12:51
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Главное

Сейчас читают

Бывший футболист стал советником Зеленского — пиар-ход или стратегия
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России