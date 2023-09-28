Неонацист, убийца младенца и «мститель» из МВД: самые жестокие маньяки современной Украины

Многие из них до сих пор отбывают наказание в колониях.

На Украине серийные убийцы и сексуальные маньяки держали население в страхе годами. Самые кровавые и знаменитые из них — в подборке 5-tv.ru.

«Украинский зверь»

Одним из самых жестоких серийных убийц Украины считается Анатолий Оноприенко. На его руках кровь 52 жертв. Родился в 1959 году в одном из сел Житомирской области, попал в детский дом, где уже начал проявлять жестокость, избивать и колоть острыми предметами своих сверстников. Был замечен в воровстве. Повзрослев, казалось, встал на путь исправления: устроился сначала моряком, потом пожарным.

Однако наклонности дали о себе знать. С 1989 года Оноприенко начал совершать разбойные нападения, грабил машины. Отличительной чертой его было то, что после он ни кого не оставлял в живых: ни людей, ни животных. Стрелял или резал, в зависимости от ситуации. Порой Оноприенко натыкался на целые семьи и расправлялся с каждым, а все ценное забирал себе. Самой младшей его жертве было всего три месяца. Не брезговал и насилием. Его поймали только в 1996 году и приговорили к пожизненному. Скончался в тюрьме в 2013 году от сердечного приступа.

Бердянский потрошитель

Сексуальный маньяк Руслан Хамаров родился в 1973 году в Бердянске Запорожской области. За всю жизнь не проработал ни дня. Остался сиротой, учился в спец-интернате и ПТУ, где сам часто становился жертвой избиений. Одна из драк закончилась для Хамарова сотрясением мозга, что, как считается, могло в какой-то мере повлиять на его психическое здоровье. Дважды отсидел за кражу.

С 2000 года начал знакомиться с девушками, которых в итоге насиловал и убивал, а тела сбрасывал в канализационный колодец во дворе своего дома. Следователи нашли там 11 тел. Для своих преступлений использовал самодельный нож, а также молоток или разбитую бутылку. Иногда половые акты совершал уже с мертвыми телами.

«Хамаров не дебил, а шизофреник. Интеллект у него достаточно высокий, построение фраз грамотное. Досконально помнит, где, что, когда и с кем совершил. Он легко знакомился с девушками. Обычно жертва не успевала оказать сопротивление. Тело он заворачивал в простыню, сбрасывал ночью в колодец и присыпал мусором», — рассказывал в одном из интервью местным СМИ начальник Бердянского городского УВД Виктор Бурмаков.

«Необычайный кайф»

Самый массовый убийца современной Украины — Юрий Кузьменко по прозвищу «Элвис». О его биографии известно не так много. Он орудовал в Киевской области несколько лет и признался в совершении 206 убийств. Работал столяром, жил с женой и пасынком. Свое первое убийство совершил в 2006 году, изнасиловав и убив 20-летнюю местную жительницу. С тех пор Кузменко вылавливал женщин на улицах, преимущественно, в темное время суток. Например, предлагал подвести, а после завозил в глушь, где измывался и расправлялся, а тела прятал или бросал. Самой старшей его жертве было 90 лет.

Когда его поймали, Кузменко признался следователям, что рад наконец-то сесть в тюрьму, потому что его жажда убийств и «необычайный кайф» от смерти своей жертвы слишком сильны. Получил пожизненный срок.

«Убийца-гитлеровец»

Александр Светов не является серийным убийцей в широком понимании этого слова, так как соверишил свои преступления единовременно — 20 апреля 2010 года, в день рождения Гитлера. За это и получил свое прозвище. Житель Чернигова испытывал особую любовь к Третьему рейху и всему, что было с ним связано. Неонацист своих пристрастий не скрывал. Убийства, вероятнее всего, планировал заранее.

Его жертвами стали горожане 60, 72 и 84 лет, всем он отрубил голову саперной лопатой. Между убийствами временной промежуток составлял несколько часов. Считается, что одна из жертв знала Светова лично, так как специально для него шила различные нацистские атрибуты. Пойман благодаря четвертой пострадавшей, которой удалось отбиться и сбежать. Женщина обратилась к правоохранителям, которые составили фоторобот.

Примечательно то, что о дальнейшей его судьбе мало что известно. По одной из версий, он лечится в психиатрической больнице в Днепропетровске. Однако доподлинно информация не подтверждается.

Мститель из МВД

Милиционер из Мариуполя Сергей Довженко убил 19 человек, среди них — 12-летняя девочка и коллеги по МВД Украины. Является двукратным вице-чемпионом Украины по боксу. Его мотивом для убийств была мест: в какой-то момент Довженко стал подозреваемым в вооруженном нападении и грабеже. Был оправдан, но, пока шло следствие, его уволили из органов.

Так он стал мстить своим обидчикам: от главы компании, которая была ограблена, до сослуживцев. Кроме того, своими зверствами, как сам потом признался, Довженко пытался «ухудшить показатели раскрываемости преступлений» бывших коллег. Кстати, за одно из убийств был осужден другой человек, который умер в тюрьме и оправдан уже посмертно. А Довженко приговорили к пожизненному заключению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский решил не сажать в тюрьмы насильников и грабителей.