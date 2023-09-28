В Великобритании подросток срубил знаменитое дерево Робин Гуда

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Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

Такое событие вызвало смешанные чувства у общественности.

В Великобритании подросток срубил знаменитое дерево Робин Гуда

Фото: www.globallookpress.com / Schoening

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В Великобритании задержали подростка, который срубил знаменитое «дерево Робин Гуда», сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Речь идет о многовеком платане, который рос в национальном парке Нортумберленд на севере страны. Он получил известность после появления в фильме Кевина Костнера в 1991 года «Робин Гуд: Принц воров».

16-летний юноша срубил один из самых фотографируемых деревьев страны. Такая природная достопримечательность известна на весь мир. Такое событие вызвало смешанные чувства у общественности, отметил полицейский Кевин Уоринг. По его словам, местные жители испытывают шок, печаль и злость из-за случившегося.

В 2016 году благотворительная организация по сохранению природных ресурсов Великобритании The Woodland Trust назвала платан «деревом года» Англии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о тюремных сроках за сбор редких грибов.

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