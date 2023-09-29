Удар за ударом: как работают российские танкисты в зоне спецоперации
Военкор «Известий» Кулага показал работу российских танкистов в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Боевые задачи бойцы выполняют не одни — наводиться на цели помогают операторы беспилотников. И, судя по горящим западным боевым машинам, весьма успешно.
Успешно противостоят боевикам российские танкисты. Экипажи разбивают укрытия противника, нанося точные удары по скоплениям живой силы и техники. Координаты целей помогают устанавливать операторы беспилотников. За работой подразделений наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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