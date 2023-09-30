Поймут только взрослые: ТОП-5 недетских моментов из «Шрека»

Школьники-хипстеры и закомплексованный лорд Фаркуад. Что еще в мультфильме смекнут только люди постарше?

Серию мультфильмов «Шрек» обожают взрослые и дети. Ведь в картине про зеленого гиганта много отсылок для более старшей аудитории, а сама история интересная и захватывающая. Сайт 5-tv.ru сделал подборку моментов из мультфильма «Шрек», которые поймут только взрослые.

Похотливый волк

Все привыкли, что волк главный враг поросят. Но в «Шреке» он испытывает к свиньям немного другие интересы.

Когда хищника обнаружили в постели принцессы Фионы, он был занят весьма интересным занятием. А именно пролистывал журналы для взрослых. А вот волчатам читать такое еще рано.

Похотливый волк читает журналы для взрослых. Кадр из м/ф «Шрек». Режиссер: [Эндрю Адамсон], 2001 г.

Шрек был оценен сполна

У многих в памяти отложилось, как Шрек превратился в человека во второй части картины. Но отнюдь не все помнят, что из-за резких физических изменений огр очень сильно потерял в весе. Да так, что с него слетели штаны. Впрочем, такой расклад очень сильно понравился рядом стоящим дамам, которые были удивлены, увидев достоинство Шрека.

Девушки в шоке от достоинства Шрека. Кадр из м/ф «Шрек». Режиссер: [Эндрю Адамсон], 2004 г.

Кот в сапогах явно любит побаловаться мятой

В реальной жизни мята для котов, как наркотик для человека. Стража Тридевятого королевства, видимо, знает, что говорящим питомцам такое употреблять нельзя. При обыске правоохранители сказочного мира находят кошачью мяту у персонажа актера Антонио Бандераса. Но питомец ответил в канонах любителей запрещенных веществ.

«Это не моя травка», — возразил Кот в сапогах.

Кот в сапогах любил побаловаться кошачьей мятой. Кадр из м/ф «Шрек». Режиссер: [Эндрю Адамсон], 2004 г.

Школьники-хипстеры

В третьей части мультфильма Шрек с друзьями отправился на поиски Артура в одно из элитных образовательных учреждений. Место знаний было олицетворением стереотипной американской школы.

Там и мальчик в брекетах, который играет в D& D (Dungeons& Dragons) со своим другом. Пафосные девчонки, которые испытывают отвращение при виде огра. А также старшеклассники-хипстеры, которые вываливаются из задымленной кареты в очень «хорошем настроении».

Школьники в задымленной карете. Кадр из м/ф «Шрек Третий». Режиссер: [Крис Миллер], 2007 г.

Закомплексованный лорд Фаркуад

Все фанаты мультфильма помнят, что лорд Фаркуад не обладал выдающимся ростом, был довольно низким.

Когда Осел и Шрек увидели дворец правителя сказочных земель, то огр задал говорящему зверю очень интересный вопрос.

«Как думаешь, он этим замком что-то компенсирует?» — спросил Шрек.

Но многие фанаты мультфильма думают, что речь была не только о росте.

Замок Лорда Фаркуада. Кадр из м/ф «Шрек». Режиссер: [Эндрю Адамсон], 2001 г.

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