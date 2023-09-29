История потрясла Америку: убившую мать Джипси Роуз Бланшар досрочно освободят из тюрьмы

Родственница специально выдавала дочь за тяжелобольную, буквально удерживав ее «в плену». По мотивам этой истории был снят сериал «Притворство» и документальный фильм.

Заключенную за громкое убийство матери американку Джипси Роуз Бланшар выпустят из тюрьмы досрочно. Это произойдет уже 28 декабря 2023 года, сообщает TMZ.

Родная мать девушки страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена, из-за чего намеренно выдавала дочь за тяжелобольную. Женщина утверждала, что ее ребенок болен астмой, мышечной дистрофией, лейкемией и отстает в развитии. Поэтому, будучи ребенком, Бланшар по настоянию матери передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд.

Кроме того, ребенку давали препараты, которые плохо сказывались на ее здоровье, поэтому мать Бланшар было сложно заподозрить в обмане. Более того, женщина скрывала от дочери ее возраст.

В 2012-м году девушка начала общение в социальной сети с будущим бойфрендом Николасом Годеджоном, который страдал от ряда психических расстройств и имел судимость за непристойное поведение. Через три года после начала переписки Бланшар предложила молодому человеку убить ее мать и тем самым освободить ее. Девушка впустили друга в дом, во время совершения убийства она закрылась в другой комнате.

После того как преступление совершилось, молодые люди скрылись с места, однако вскоре полиция задержала их. Обвинение определило инициатором заговора об убийстве Годеджона. Парня приговорили к пожизненному заключению в 2018 году. Изначально 32-летнюю Бланшар планировали отправить в колонию до 2026 года.

Эта история настолько сильно вызвала споры в обществе, что она легла в основу нескольких проектов. По мотивам убийства были сняты художественный мини-сериал «Притворство» и документальный фильм «Мертвая мамуля».

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