Концертов все меньше: Игорь Николаев может уйти со сцены из-за операции?

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 191 0

Игорь Николаев поднял ценник на выступления на миллион рублей

Концертов все меньше: Игорь Николаев может уйти со сцены из-за операции?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артист возобновит работу в октябре, но увидеть и услышать его смогут не все поклонники.

Игорь Николаев уменьшит количество выступлений после операции, и стоимость его концерта подорожает минимум на миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Народный артист России уже с 10 октября начнет рассматривать выгодные предложения — подороже и поближе к Москве, передает источник.

Уточняется, что певцу пришлось отменить все корпоративы, которые были запланированы до конца ноября, также Николаев не сможет отправиться на гастроли в Америку. По информации канала, маэстро после разговора с врачами и семьей твердо решил, что будет давать два-три концерта в месяц, при этом стоимость одного будет составлять более четырех миллионов рублей, а выбирать из предложений певец будет самостоятельно.

Пока речь идет только о концертах недалеко от столицы. Ведь по всей стране кататься артисту пока рано в период восстановления после хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игоря Николаева тайно выписали после операции на сердце.

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