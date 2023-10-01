Кусочек «Москвича» Цоя, очки Леннона: как вещи покойных знаменитостей уходят с молотка

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На аукционе продадут фрагмент «Москвича», в котором разбился Виктор Цой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergio Goya

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Особой ценностью пользуются предметы, которые были со звездой в момент смерти.

Первая битва человека против искусственного интеллекта завершена. Один-ноль в пользу человека. Голливудские сценаристы пошли на мировую с продюсерами и готовы прекратить забастовку. А она длилась пять месяцев. Они испугались нейросетей, что научились сочинять сценарии. Компромисс найден такой — да, нейросети использовать можно, но с обязательным сотрудничеством сценаристов. За ними последнее слово.

Параллельно продолжается забастовка голливудских актеров, их тоже пугает искусственный интеллект — студии все чаще оцифровывают образы артистов, записывают голос и потом не снимают капризных звезд, а «рисуют» их приключения. Продюсеры вынуждены идти на уступки, потому что убытки превысили траты на компромисс. Кроме собственно кинопроцесса — идет речь о большой сопутствующей индустрии — чем меньше работают звезды, тем меньше шумихи вокруг них. Трудно сотворить кумира из того, что рисует программа. Нет в этом драмы, нет эмоций. А значит, нет денег.

Живые звезды обеспечивают кассовые сборы, мертвые — доходы торговцев антиквариатом. Некоторые вещи — платье Мерлин Монро, перчатка Майкла Джексона, очки Джона Леннона — часть мировой поп-культуры. Но на аукцион несут и предметы, далекие от мира искусства. Зуб Джона Леннона, флюрографию Мерлин Монро, трусы Майкла Джексона.

Особой ценностью пользуются вещи, которые были со звездой в момент смерти. И здесь дело пахнет даже не культом, а оккультизмом. Ничего подобного — всего лишь выгодная инвестиция, объяснили нашему корреспонденту Алисе Паршаковой. Она рассмотрела выставленную на торги деталь автомобиля, в котором разбился Виктор Цой.

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