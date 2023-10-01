В Госдуме рассказали о налогах на баню и туалет для дачников

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Какие льготы существуют по налогам на туалеты и бани?

В Госдуме рассказали о налогах на баню и туалет для дачников

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, когда дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут не думать о налогах. Об этом сообщает РИА Новости.

«У собственника участка появляется обязанность платить налог за баню, сарай, туалет, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. При этом у налогооблагаемого объекта обязательно должен быть прочный фундамент, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — отметил депутат.

По информации Росреестра, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта — гражданин должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства, за который будет начисляться налог на имущество.

При этом, как объяснил депутат, физические лица согласно статье 407 НК РФ освобождаются от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Убийцы на подоконнике: ТОП самых опасных домашних растений для людей и животных
15:51
Скончался народный артист РФ Виталий Коняев
15:40
Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ под Николаевым
15:21
В Госдуме рассказали о налогах на баню и туалет для дачников
15:10
ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Клещеевки в ДНР
15:03
Крымские ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Джанкойским районом

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Они сражались за Родину. Подвиги трех Героев СССР из Сухопутных войск
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России