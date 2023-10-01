В Госдуме рассказали о налогах на баню и туалет для дачников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, когда дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут не думать о налогах. Об этом сообщает РИА Новости.

«У собственника участка появляется обязанность платить налог за баню, сарай, туалет, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. При этом у налогооблагаемого объекта обязательно должен быть прочный фундамент, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — отметил депутат.

По информации Росреестра, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта — гражданин должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства, за который будет начисляться налог на имущество.

При этом, как объяснил депутат, физические лица согласно статье 407 НК РФ освобождаются от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.

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